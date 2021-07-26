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В Боготоле строится ФОК с двумя бассейнами

Главная Общество
Красноярск
12:25 26 Июля 2021
в красноярском крае, строительство, проверка
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Вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Сергей Попов и министр спорта края Павел Ростовцев побывали на строительной площадке нового Физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство которого началось в этом году в Боготоле. Основная тема визита — это развитие спорта в городе и реализация проекта «Детский спорт».

Новый большой спортивный зал с бассейном из двух чаш закончат через 16 месяцев. 

«Как куратора партийного проекта «Детский спорт», меня такие проекты радуют. Ведь это будет место притяжения ребятишек, где они будут закаляться и тренироваться. Неподалёку заканчивается строительство школы. Место бойкое и заполняемость комплексу обеспечена», –пишет в на своей странице в Инстаграм Павел Ростовцев.

На месте строительной площадке вице-спикер провёл выездное совещание с главой города Еленой Деменковой, заказчиком и подрядчиком. Сергей Попов считает, что боготольские чиновники уже сейчас должны активно принимать участие в строительстве, высказывая свои пожелания и замечания, а главное — готовиться к приемке данного спортивного объекта.

Фото: Запад24

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