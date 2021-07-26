26 июля
Красноярск
погода +22 °C
73.77
 
€ 86.85
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В аэропорт Красноярска прилетели утята из Франции

Главная Общество
Красноярск
11:35 26 Июля 2021
общество, россельхознадзор, птица
версия для печати Ico_print

В красноярском аэропорту приземлился грузовой борт из Франции, перевозивший 6,8 тысяч племенных утят. Груз предназначен для Новосибирской птицефабрики, сообщается в пресс-службе управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю провели ветеринарный контроль утят. Нарушений требований не обнаружили, поэтому птицу направлены автомобильным транспортом в пункт назначения.

На основании разрешений Россельхознадзора на ввоз через пункт пропуска аэропорта «Красноярск» из Франции всего импортировано 20,5 тыс племенных утят. Ещё более 54 тыс утят для племенных целей планируется ввезти до конца года.

Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На Гагарина перекрыли несколько полос движения

На Гагарина перекрыли несколько полос движения

26 Июля 2021 г.
Ограничения связаны со строительством теплосети на участке
Новости Красноярска: В тепличном комплексе поймали 29 нелегалов

В тепличном комплексе поймали 29 нелегалов

26 Июля 2021 г.
Планируются проверки других тепличных комплексов
Новости Красноярска: После гибели рабочего на стройке "Сибиряк" нашли нарушения

После гибели рабочего на стройке "Сибиряк" нашли нарушения

26 Июля 2021 г.
Отсутствовал страховочный трос при ведении высотных работ
Новости Красноярска: 95 человек спасли пожарные за неделю

95 человек спасли пожарные за неделю

26 Июля 2021 г.
36 жителей Красноярского края было спасено из ДТП
Новости Красноярска: В Красноярске «Поиск пропавших детей» собирает деньги на подводный дрон

В Красноярске «Поиск пропавших детей» собирает деньги на подводный дрон

26 Июля 2021 г.
Аппарат необходим, чтобы ускорить поиски утонувших детей и взрослых
Новости Красноярска: На Татышеве появились "Лежачие полицейские"

На Татышеве появились "Лежачие полицейские"

26 Июля 2021 г.
Препятствия обеспечат безопасность людей
Новости компаний
19/07
Проект постройки Емельяновского водопровода ЦРКК одобрен госэкспертизой
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жительница Канска вместо итальянских штор получила пакеты с песком

Жительница Канска вместо итальянских штор получила пакеты с песком

22 Июля 2021 г.
«Продавцом» оказался 30-летний мужчина из Ленинградской области
Новости Красноярска: Ещё 4 пляжа открылись в Красноярском крае

Ещё 4 пляжа открылись в Красноярском крае

21 Июля 2021 г.
Всего жители Красноярского края могут посетить 12 пляжей
Новости Красноярска: 499 человек в Красноярском крае заразились за сутки COVID-19

499 человек в Красноярском крае заразились за сутки COVID-19

21 Июля 2021 г.
19 человек погибли за сутки от коронавируса
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru