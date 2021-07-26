В аэропорт Красноярска прилетели утята из Франции

В красноярском аэропорту приземлился грузовой борт из Франции, перевозивший 6,8 тысяч племенных утят. Груз предназначен для Новосибирской птицефабрики, сообщается в пресс-службе управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю провели ветеринарный контроль утят. Нарушений требований не обнаружили, поэтому птицу направлены автомобильным транспортом в пункт назначения.

На основании разрешений Россельхознадзора на ввоз через пункт пропуска аэропорта «Красноярск» из Франции всего импортировано 20,5 тыс племенных утят. Ещё более 54 тыс утят для племенных целей планируется ввезти до конца года.

Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю