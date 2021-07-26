В Красноярске «Поиск пропавших детей» собирает деньги на подводный дрон. Об этом представители красноярских волонтеров объявили на своих страницах в социальных сетях. Призывая жителей региона принять участие в сборе, волонтеры объясняют - дрон необходим, чтобы ускорить поиски утонувших детей и взрослых.

"Вы все помните, какая ужасная у нас была неделя в июле. Когда один за другим утонули 5 детей и наш поисковый отряд принимал непосредственное участие в поиске троих детей . Тогда с помощью подводной камеры удалось найти утонувшего дядю одного из мальчиков. Но она у нас очень слабая и в мутной воде или при быстром течении не эффективна....Мы видели глаза родителей утонувших детей, мы хотим сократить это мучительное недельное ожидание когда утонувшие всплывут. Мы хотим, если случилось горе, то хотя бы помочь быстрее найти утонувших, а родные могли б проститься с погибшими по человечески, а не в закрытом гробу", - написали в своем обращении волонтеры.

Принять участие в сборе могут как рядовые красноярцы, так и представители бизнес-структур. Стоимость дрона оценивается в 346,5 тысяч рублей. Все реквизиты для пожертвований размещены на официальных страницах движения "Поиск пропавших детей", там же будет опубликован отчет о всех поступлениях.