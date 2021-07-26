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"Норникель" и Росатом продлили соглашение о ледокольном обеспечении до 2030 года

Главная Общество
Красноярск
13:10 26 Июля 2021
деньги, помощь, волонтеры
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ГМК "Норильский никель" и Росатом заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве в пятницу в Петербурге, продлив подписанное в 2018 году соглашение о ледокольном обеспечении до 2030 года. Это служит доказательством стратегического партнерства между двумя компаниями.

Подписанный документ закрепляет расширение сотрудничества в связи с увеличением грузопотока "Норникеля" по Северному морскому пути. В соответствии с дополнительным соглашением, Росатом увеличит период оказания "Норникелю" ледокольных услуг: если раньше ледоколы привлекались к работе с января по май, то теперь они будут работать с ноября по май.

Подписи под дополнительным соглашением поставили Сергей Дубовицкий, старший вице-президент — руководитель Блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» и Кирилл Комаров, Первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом».

«Норникель» исторически осуществляет перевозки по Северному морскому пути и является одним из старейших его пользователей. Сегодня компания находится на новом витке развития. Наши новые амбициозные проекты — по модернизации производства, улучшению экологической обстановки, обновлению Норильска — требуют не только масштабных инвестиций, но и надежной инфраструктуры, в том числе транспортной. Непосредственным участником этих перемен станет атомный ледокольный флот, который уже более полувека является нашим традиционным и надежным партнером. Мы рады расширению сотрудничества с «Росатомом» и уверены, что оно положительно скажется не только на воплощении в жизнь планов «Норникеля», но и на реализации государственной программы по освоению Арктики«, —подчеркнул Сергей Дубовицкий.

Первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров отметил, что Росатом и «Норникель» успешно сотрудничают в сфере обеспечения грузоперевозок ледокольными проводками на трассе Северного морского пути уже на протяжении нескольких десятков лет.

«Продление соглашения до 2030 года наглядно демонстрирует, что рентабельность проектов, реализуемых в Арктике, напрямую зависит от эффективной работы атомного ледокольного флота, и в ближайшие годы мы обеспечим наших партнеров надежной услугой по предсказуемым ценам», — сказал Кирилл Комаров.

Кроме этого, в развитие дополнительного соглашения планируется заключение договоров на оказание услуг по комплексному ледокольному обеспечению судов атомным ледоколом проекта 22220 на период 15 лет с зафиксированной стоимостью в российских рублях с ежегодной индексацией согласно уровню инфляции за предыдущий год, с опционом продления на два периода по 10 лет по принципу «бери-или-плати».

Также в рамках сотрудничества планируется оперирование ФГУП «Атомфлот» будущим двухтопливным дизель-СПГ ледоколом «Норникеля». Кроме того, стороны намерены проработать возможность совместного строительства ледокола на смену выбывающему ледоколу типа Таймыр/Вайгач, а также совместное строительство портового ледокольного флота на смену портовому ледоколу «Дудинка», который принадлежит «Норникелю».

Общество / НОВОСТИ
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