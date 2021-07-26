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СФУ обеспечит общежитиями всех иногородних абитуриентов

Главная Общество
Красноярск
10:06 26 Июля 2021
вуз, университет, образование, студенты
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В 2021 году Сибирский федеральный университет сможет предоставить места в общежитиях всем иногородним абитуриентам. Места будут предоставлены и бюджетникам, и тем, кто поступит на платное обучение. Это стало возможным благодаря значительному увеличению жилого фонда и реновации кампуса к Всемирной зимней универсиаде-2019.

Так, в этом году для первокурсников выделено более 4500 мест в общежитиях квартирного и коридорного типов. На сегодняшний день в распоряжении университета 30 общежитий, большая часть которых построены после 2010 года. Стоимость проживания составляет от 710 до 1256 рублей в месяц в зависимости от типа общежития.

Более того, при полной обеспеченности местами иногородних будет рассмотрение выделения мест студентам с трудными жилищными условиями, проживающим на территории Красноярска.

Кампус СФУ представляет собой своеобразный «город в городе». Здесь создано многофункциональное пространство для учебы, спорта и отдыха. Внутри каждой из трёх резиденций СФУ расположены спортивные площадки с уличными тренажёрами, поля для игры в футбол, волейбол и баскетбол с искусственным покрытием, бассейны, а также амфитеатры и шезлонги, где можно собираться группой, проводить культурные и образовательные встречи.

В черте кампуса находится современная студенческая поликлиника — Медицинский центр СФУ. Новый корпус медцентра также построен к Всемирной зимней универсиаде-2019 и после её окончания передан студентам СФУ.

В новых общежитиях комнаты оборудованы мебелью и всей необходимой бытовой техникой: плитами, холодильниками, стиральными машинами. В каждой комнате есть своя ванная и кухня. Внутри общежитий для удобства студентов есть продуктовые магазины, тренажёрные залы, помещения для работы и отдыха.

Добавим, в настоящее время университет строит еще один комплекс из трёх общежитий, получивший название «Университетский». Он будет введен в 2022 году. Это добавит в фонд еще 1328 мест.

Подать документы можно любым удобным способом: онлайн через АИС «Абитуриент», через портал «Госуслуги», с помощью операторов почтовой связи или лично в университете (Красноярск, проспект Свободный, 79 (корпус Библиотеки), проспект Красноярский рабочий, 95). Для удобной навигации абитуриентов создан специальный сайт https://postuplenie2021.sfu-kras.ru/С перечнем документов, необходимых для поступления, можно ознакомиться на сайте СФУ.

Вопросы о поступлении в СФУ можно задать, позвонив по номеру горячей линии
8 800 550-22-24 (*4024 - доступно только с мобильного) или написав по адресу zayavlenie@sfu-kras.ru. Вся необходимая абитуриентам информация размещена на сайте СФУ в разделе «Поступление».

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

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