После гибели рабочего на стройке "Сибиряк" нашли нарушения

После падения с высоты рабочего ООО УКС «Сибиряк» на стройке в микрорайоне Солнечный ул. Ольховская, д. 12, стр. 6 прокуратура Красноярского края нашла нарушения.

Как сообщается в краевой прокуратуре, предварительные результаты проверки свидетельствуют о нарушении в организации правил техники безопасности при работах на высоте в отсутствие необходимого оборудования.

Работодатель не обеспечил строителей необходимым количеством блокировочных устройств, для удержания работников при возможном падении. Также отсутствовал страховочный трос при ведении высотных работ.

На данный момент проверка продолжается.

Фото: прокуратура Красноярского края