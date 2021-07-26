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На Татышеве появились "Лежачие полицейские"

Главная Общество
Красноярск
10:23 26 Июля 2021
общество, безопасность, красноярск
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По информации паблика «ВКонтакте» Татышев-парка, «лежачих полицейских» установили на проезде между западной и восточной стоянками.

Препятствия обеспечат безопасность людей и помогут снизить количество ДТП, ведь уже возникали случаи, когда автомобили въезжали в бордюр.

На острове действует ограничение скорости 40 км/ч. Но это не останавливает некоторых автомобилистов. Нарушая скоростные ограничения, водители подвергают опасности себя и пешеходов. «Лежачие полицейские» будут напоминать автолюбителям о снижении скорости.

Фото: vk.com/ostrovtatyshev

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