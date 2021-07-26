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Сотрудники ГИБДД рассказали о самых главных ошибках неопытных водителей

Главная Общество
Красноярск
09:44 26 Июля 2021
общество, гибдд, новички, водитель
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По информации ГИБДД, водители с небольшим стажем не могут правильно оценить дорожную ситуацию, поэтому чаще всего не соблюдают дистанцию. В дорожной службе советуют выбирать расстояние не менее 10 метров при скорости 20 км/ч. Стоит запомнить, чем больше скорость, тем больше дистанция.

Также неопытные автомобилисты довольно часто нарушают скоростной режим. Чтобы успеть среагировать при сложной ситуации, таким водителям пока лучше выбирать минимально допустимую или среднюю скорость. А вообще скорость выбирается из требований дорожных знаков, погодных условий и качества дорог. Новичкам лучше начинать управлять транспортным средством в хорошую погоду и по знакомым дорогам, естественно, дорожные знаки стоит изучить заранее.

Фото: ГИБДД Красноярск

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