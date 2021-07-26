Из-за пьяного водителя столкнулись четыре автомобиля

По информации ГИБДД, вчера 24-летний нетрезвый водитель Toyota выехал на «встречку», столкнулся с Mitsubishi, управлял которым 77-летний мужчина. Mitsubishi въехала в Mazda-6, за рулём находился 43-летний мужчина. Mazda-6 отбросило в Mazda CX-5, управлял машиной 29-летний мужчина.

Водителю Toyota грозит штраф 30 тыс руб. и лишение водительских прав на 2 года. Как оказалось, автолюбитель не в первый раз за рулём в состоянии алкогольного опьянения, поэтому ему грозит уголовная ответственность.

Фото: vk.com/kraschp