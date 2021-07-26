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Дополнительные электропоезда до Иланского появятся в расписании

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Красноярск
08:48 26 Июля 2021
железные дороги, поезда, маршруты
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Для удобства пассажиров с 24 июля компания "Краспригород" назначает дополнительные электропоезда на популярном направлении от Красноярска до Иланского.
Поезда будут курсировать следующим образом:

– №6903 Иланская – Красноярск (отправление со станции Иланская в 9:28, прибытие на станцию Красноярск в 14:24) назначается по субботам, понедельникам и вторникам;

– № 6906 Красноярск – Иланская (отправление со станции Красноярск в 18:18, прибытие на станцию Иланская в 23:15) по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам (ранее только по пятницам).
Время указано местное.

Уточнить стоимость проезда, расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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