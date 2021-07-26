Актуальное интервью о пожарной безопасности

О том, как себя вести, когда снят особый противопожарный режим и об итогах за полугодие рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району г. Красноярска отдела надзорной деятельности по Красноярску, майор внутренней службы А.С. Захаревич.

— Александр Сергеевич, расскажите, пожалуйста, сколько произошло пожаров в этом году?

— В первом полугодии на территории Красноярска произошло 1 086 пожаров. За аналогичный период прошлого года — 1 338. В этом году погиб 21 человек, травмированы — 13. В прошлом же году погибли — 14, травмированы — 17.

— Насколько регулярно проводятся профилактические рейды по противопожарной безопасности?

— Профилактические мероприятия (информирование населения о мерах пожарной безопасности и профилактика бытовых пожаров) в Красноярске сотрудниками МЧС проводятся регулярно на постоянной основе. Так, за первое полугодие 2021 года проведено свыше 4 000 подворовых обходов в жилом секторе, проинструктировано более 3 000 людей о мерах пожарной безопасности, привлечено за нарушение требований пожарной безопасности, в части разведения огня, костров — 65 человек. Штрафы по данной статье составляют от 2 000 руб. до 4 000 руб.

— В Красноярске снят особый противопожарный режим, как теперь жителям правильно сжигать мусор на участке?

— Только в специализированных местах в специальной ёмкости, выполненной из металла, либо других негорючих материалов, исключающих возможность выпадения горящих углей, распространения пламени. Радиус очистки земли должен быть не менее 10 метров, расстояние до ближайших строений, зданий — не менее 50 метров. Место должно быть оборудовано первичными средствами пожаротушения, мобильной связью. Данное мероприятие должно проходить под присмотром людей.