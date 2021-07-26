Ледовые дворцы, белые подошвы и благоустройство Зеленой Рощи

В Красноярске полным ходом идёт благоустройство. То тут, то там появляются новые скверы и парки, во дворах многоэтажек как грибы растут детские площадки. В Советском районе строят большое парковое кольцо, а в Октябрьском -- совсем недавно открыли «Прищепку». Замечают ли положительные изменения красноярцы и что еще хочется видеть в любимом городе жителям и гостям - выясняли Sibnovosti.ru .

Валентина Фёдоровна, жительница Железнодорожного района:

— Мне хватает абсолютно всего, но хочется, чтобы дороги отремонтировали и продолжили озеленять и не вырубать. Чтобы дворы были благоустроены, с детскими площадками. Но сейчас наш Красноярск расцвёл. Мне 74 года и я могу сравнивать с тем, как было раньше. Ещё хочется, чтобы чистота была. У меня сын живёт в Америке и он показывал мне фотографии – ни одного фантика на дороге. Хочется, чтобы у нас была такая же чистота.

Василина из Октябрьского района посетовала, что в городе совсем нет пляжей. А ведь этот незамысловатый вид отдыха был бы очень популярен у горожан, тем более, что лето 2021 годы выдалось знойным:

— Больше бесплатных пляжей, больше доступа к воде. Чтобы можно было прийти, отдохнуть после работы.

Анна и Тимофей из Свердловского района фотографироваться отказались, и вообще были немногословны. Из проблем обозначили только пару, высказав пожелание, чтобы в городе открывалось побольше новых больниц, а еще, чтобы у молодых родителей была возможность определить ребенка в бесплатный детский сад. В остальном же, уверены Анна и Тимофей, в городе все хорошо. Татьяна, жительница Советского района, тоже не захотела сделать снимок, правда, свое мнение высказала: "Асфальт нужно везде положить, поставить больше мусорных баков и и больше широких велосипедных дорожек".

Татьяна и Ольга приехали в Красноярск из Иркутской области. Тоже не юг, но, по признанию сибирячек, у них, в Усть-Илимске, с благоустройством все намного хуже. Красноярск получил у иркутянок высокую оценку. Женщины признались, что им очень нравится город:

— У вас здесь – красота! Есть где погулять, отдохнуть.

Анастасия Мороз и Сергей Костылев приехали в Красноярск из Норильска, но, пожалуй, их ответу мог бы позавидовать любой местный житель. Советы норильчан были развернутыми и соблюдалось главное правило: "Критикуя - предлагай":

— Набережные на правом и левом берегу благоустроили, неплохо сделать тоже самое в других районах, где есть спуски к реке, в Базаихе например. Ещё хорошо бы больше круглогодичных ледовых катков открыть, чтобы дети могли и летом заниматься ледовыми видами спорта. Однозначно нужно благоустроить Зелёную Рощу, Черёмушки. Вообще, благодаря Универсиаде Красноярск быстро и хорошо благоустроился и разросся, но не хватает чистоты. Нужно чтобы работали коммунальные службы, потому что без уборки любой район будет смотреться ужасно. К примеру, возьмите Санкт-Петербург. Очень много приезжих, особенно летом, и в 5-6 часов утра там очень грязно. Но в 9 часов мусора не будет. И если взять белые кеды – в Питере они оставались белыми, даже подошва. А в Красноярске у меня нет белой подошвы. Почему не заимствовать лучшее?

Еще одни представители Иркутской области - очаровательная Оксана Иванова и её четвероногий питомец Джек, признались, что для них лично - Красноярск прекрасен!

— Нас всё устраивает. По сравнению с тем, что у нас в Иркутской области, – в Красноярске очень красиво! Мы приехали сюда отдохнуть, и для этого здесь созданы все условия.

По всей видимости, отдыхать в Сибири настоящим сибирякам нравится гораздо больше. И, что скрывать, приятно слышать, что твой город выигрывает по сравнению со столицами соседних регионов. Но чистоты, безусловно, хотелось бы. Правда, тут стоит помнить, что этот аспект зависит не только от властей, но и от каждого из нас: донести фантик до урны, не выбрасывать стаканчик из под кофе где попало, вовремя вывозить строительный мусор - да мало ли таких мелочей из которых складывается общая красивая картинка?!

А ледовые дворцы и городские пляжи - хотелось бы, да. Впрочем, как и белые подошвы на кедах. Но это уже совсем другая история.