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Продолжается благоустройство парка «Солнечная Поляна»

Главная Общество
Красноярск
18:26 23 Июля 2021
общество, в красноярске, парк, премия, благоустройство
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В микрорайоне Солнечный продолжается благоустройство парка «Солнечная Поляна». Первый этап строительства стартовал еще в 2020 году, сейчас реализуется 2-я очередь. Уже завершено обустройство тротуара, соединяющего парк и ул. 60 лет Образования СССР, формируется дорожно-тропиночная сеть, ведутся работы по монтажу освещения и МАФов.

Часть малых архитектурных форм разместят на территории, благоустроенной в прошлом году.  Сейчас  ведется подготовка оснований для установки радиусных скамеек и беседки. На спортивной площадке  установят новые тренажеры. Завершены работы по обустройству площадки для выгула собак. Площадка полностью  огорожена от других локаций парка, оснащена специальным инвентарем для дрессировки  и дог-боксами.

Продолжается благоустройство парка «Солнечная Поляна»

Подходит к финалу строительство здания визит-центра. Напомним, его возводят в рамках частно-муниципального партнерства при поддержке ассоциации «Русский лес». Сейчас строители занимаются внутренней отделкой.

Продолжается благоустройство парка «Солнечная Поляна»

Основные работы, предусмотренные 2-м этапом благоустройства, проходят на участке между уже построенным парком и проспектом 60 лет Образования СССР. Таким образом, в этом году общественное пространство ​увеличится почти в два раза. На освоенной территории  появятся площадки для отдыха, дорожки, лавочки, урны, качели.

Продолжается благоустройство парка «Солнечная Поляна»

Напомним, строительство  парка «Солнечная Поляна» ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Учитывая большую площадь территории (7,4 Га) на месте бывшего пустыря, благоустройство ведется в несколько этапов. По результатам общероссийского онлайн-голосования, проведенного на сайте 24.gorodsreda.ru., парк «Солнечная Поляна» попал в федеральную программу на 2022 год и получит финансирование в дальнейшем.

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