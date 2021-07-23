Стали известны подробности дела о сожжении мужчины в Канске

42-летнюя жительница Канска убила своего сожителя очень жестоким образом. Всё произошло в марте этого года. Пара выясняла отношения на повышенных тонах: мужчина в грубой форме потребовал у сожительницы сигареты, сообщает пресс-служба главка следкома по Красноярскому краю и Хакасии.

Подобное случалось и раньше – мужчина бил и оскорблял свою сожительницу. В этот раз её терпение лопнуло. Она дождалась, когда мужчина уснёт, взяла бутылку со спиртом, облила сожителя и подожгла. Её не остановил и тот факт, что в квартире находились пятеро детей.

Мужчина проснулся и выбежал на улицу и попытался затушить огонь снегом. Подоспевшие медики отвезли его в больницу, но спасти его не удалось. В ходе следствия жительница Канска полностью признала вину. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для определения наказания. Женщине грозит от 8 до 20 лет колонии.

Фото: krk.sledcom.ru