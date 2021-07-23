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Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ проверил, как в Красноярском крае организовано оказание помощи больным с COVID-19

Главная Общество
Красноярск
15:16 23 Июля 2021
общество, красноярск, заболевание, вакцинация
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Владимир Чуланов, главный внештатный инфекционист Минздрава России отметил, что ситуация в Красноярском крае полностью отражает общие тенденции по стране, медики выполняют все рекомендации по лечению Сovid-19.

— Регион может справиться с нарастанием пациентов, и оказать помощь всем, кому она требуется, — подчеркнул Владимир Чуланов.

По его словам, с появлением нового штамма, стало больше болеть молодых людей, да и сама болезнь прогрессирует быстрее. Вакцинация — самый эффективный способ защиты.

— Страны, где быстро удалось вакцинировать население, сегодня фактически находятся на другом этапе эпидемического процесса: снизились смертность, заболеваемость и сняты ограничения. Важно, как можно быстрее привиться и нам, это снизит риски неблагоприятных исходов, — отметил главный внештатный инфекционист Минздрава России.

Как сообщалось ранее, в Красноярском крае сегодня ввели обязательную вакцинацию.

Жители, желающие провакцинироваться, могут позвонить по телефону или лично обратиться в регистратуру поликлиники. Также можно записаться через личный кабинет www.web-registratura.ru, либо на едином портале Госуслуг www.gosuslugi.ru. Также поставить вакцину можно во внебольничном пункте. В такие прививочные кабинеты заранее записываться не нужно. С собой нужно лишь иметь паспорт и СНИЛС.

Фото: vk.com/shtabkrskstate

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