Более 1,7 млрд руб. направлено на социальную поддержку работников и неработающих пенсионеров КрасЖД за первое полугодие

В Красноярске на Форуме социальной ответственности и партнерства подведены итоги выполнения Коллективного договора предприятиями и подразделениями ОАО «РЖД», осуществляющими свою деятельность на территории Красноярской железной дороги, за первое полугодие 2021 года.

В мероприятии, которое проходило в режиме видеоконференции, приняли участие начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин, заместитель председателя Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей Алексей Налетов, председатель Дорпрофжела Сергей Штронда и сотрудники магистрали.

Алексей Туманин отметил, что Красноярская железная дорога выполнила все параметры Коллективного договора в первом полугодии. На обеспечение социальных гарантий за этот период направлено 1,7 млрд руб. В том числе, более 522 млн руб. – на мероприятия по улучшению условий и охраны труда.

Среднемесячная заработная плата работников магистрали, занятых в перевозочном процессе, за 6 месяцев 2021 года составила 69,9 тысяч руб. - рост к аналогичному периоду прошлого года 3,9%. Значительные средства направлены на дополнительное пенсионное обеспечение, оздоровительную и жилищную программы. Так, за полгода 31 работник улучшили свои жилищные условия с корпоративной поддержкой на общую сумму 67,6 млн руб.

«Я благодарен всем сотрудникам магистрали, которые в сложных эксплуатационных, климатических, эпидемических условиях сделали все, чтобы обеспечить стабильную работу железнодорожного транспорта», – сказал начальник Красноярской железной дороги.

Напомним, по итогам I полугодия со станций Красноярской магистрали отправлено 40 млн тонн различных грузов, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Услугами КрасЖД пользуются около 1000 региональных предприятий крупного, малого и среднего бизнеса.

По материалам КрасЖД