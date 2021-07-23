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Завершается ремонт участка на маршруте «Канск - Абан - Богучаны»

Главная Общество
Красноярск
14:49 23 Июля 2021
общество, ремонт, дороги
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«Канск - Абан - Богучаны» соединяет Красноярск, федеральную автомобильную трассу Р258 «Байкал» и Транссибирскую магистраль с восточными районами Красноярского края и территорией Нижнего Приангарья.

В Богучанском районе подходят к завершению работы на участке со 187 по 197-й км дороги. Общая сумма ремонта — около 130 млн рублей из краевого бюджета. Работы ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», главные мероприятия которого курирует губернатор Красноярского края Александр Усс.

В этом сезоне подрядчик введёт в эксплуатацию 8 километров дороги. При этом ещё 2 км были отремонтированы в 2020 году. На данный момент дорожники устанавливают металлические ограждения и знаки.

Кстати, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируют 69 объектов регионального и межмуниципального значения (протяжённость более 200 км). Объем финансирования — около 2 млрд рублей.

Стоит отметить, что сегодня в дорожной отрасли страны происходят позитивные перемены, свидетелями которых являются жители всех российских субъектов. Масштабные ремонтные работы ведутся не только на федеральных, но и на региональных и местных автомобильных дорогах. Создание современной, комфортной и надёжной транспортной инфраструктуры — одна из главных задач, поставленных перед дорожниками главой государства.

Ключевая цель национального проекта — повышение качества жизни населения. Именно поэтому особое значение уделено восстановлению дорог, ведущих к социально значимым объектам.

Фото: kraydeo24.ru

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