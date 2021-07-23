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Из Норильска и Дудинки переселятся на материк 415 семей

Главная Общество
Красноярск
14:18 23 Июля 2021
общество, переселение, север
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Переселение из районов Крайнего Севера возобновилось в рамках нового четырёхстороннего соглашения между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, администрацией Норильска и ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».

В этом году из районов Крайнего Севера в районы с благоприятным климатом переселятся 415 семей, сообщается на сайте правительства Красноярского края. На это выделено порядка 943 млн рублей из бюджетов Красноярского края и компании «Норильский никель».

Получить жилищную субсидию могут люди со стажем работы на Севере не меньше пятнадцати лет и граждане, не имеющие жилья за пределами районов Крайнего Севера.

Переселяющиеся получают сертификаты, которые самостоятельно реализует на рынке жилья. Также можно использовать и дополнительные личные деньги.

По словам Сергея Козупицы, министра строительства Красноярского края, на данный момент формирование списка тех, кто получит сертификат на приобретение жилья в этом году завершается. Идёт формирование списка на 2022 год. Люди выбирают комфортное для себя место жительство. Конкретно в Красноярском крае задерживается около 30 % переселенцев.

Стоит отметить, что с 2011 по 2020 год более 8 600 семей переселились с северных территорий на материк.

Фото: yamal.aif.ru

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