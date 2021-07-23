За сутки в крае потушили девять лесных пожаров

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, сотрудниками краевого Лесопожарного центра локализовано девять лесных пожаров на площади 4 130 га в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. В тушении были задействованы 304 человек и 5 единиц техники. 16 воздушных судов привлекались к возгораниям на авиапатрулирование, доставку сил и средств.

По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за сухих гроз.

23 июля на 11:00 на территории Красноярского края зарегистрированы 4 лесных пожара, очаги возгораний действуют на площади 27,4 га в Богучанском и Таймырском Долгано-Ненецком районах. Угрозы населённым пунктам нет.

Действует особый противопожарный режим в Норильске, Эвенкийском, Туруханском, Таймырском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Долгано-Ненецком районах.

Лесничества и подразделения Лесопожарного центра патрулируют территорию по условиям погоды. За ситуацией следят в онлайн-режиме с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: visualrian.ru