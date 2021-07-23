В Красноярском крае семьям, в которых родились двойняшки и тройняшки, выплачено более 18,5 млн рублей

С начала года 114 семей, в которых родились двойняшки и тройняшки, получили единовременные выплаты из бюджета региона (общая сумма 18,5 млн рублей).

Размер выплаты зависит от территории проживания. Например, для Красноярска и центральных и южных районов Красноярского края, в этом году выплата составляет 75 541 рубль, 92 973 рубля для Лесосибирска, для Норильска же — 104 595 рублей на каждого ребёнка.

У семейной пары из Берёзовского района, Виталия и Валентины Волковых не так давно родилось сразу три сына.

— Мы знали, что будет тройня, готовились к этому событию. Дети требуют немало затрат и это помимо заранее купленных кроваток, колясок и одежды. Выплата за рождение тройни составила почти 220 тысяч рублей. Также на нас сразу оформили ежемесячные выплаты на рождение первого и третьего ребёнка и два материнских капитала: федеральный и краевой. Конечно, это огромная помощь для нашей семьи, — поделилась Валентина Волкова.

— Ещё 10 лет назад была принята эта инициативная мера краевой социальной поддержки. Сейчас она оказывается в рамках нацпроекта «Демография». Одновременное рождение нескольких детей, естественно, — серьёзная финансовая нагрузка. Конечно, предоставляемая выплата — весомое подспорье для родителей, — отметила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Для получения пособия, необходимо оформить выплату не позднее 6 месяцев с момента рождения детей.

Сейчас это можно сделать дистанционно через портал Госуслуги, лично через МФЦ, а также через территориальные отделения социальной защиты населения по месту жительства.

Для получения выплаты одному из родителей нужно предоставить паспорт и свидетельства о рождении детей.