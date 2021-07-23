23 июля
Красноярск
погода +29 °C
73.69
 
€ 86.92
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае семьям, в которых родились двойняшки и тройняшки, выплачено более 18,5 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
13:35 23 Июля 2021
дети, выплаты, общество, помощь
версия для печати Ico_print

С начала года 114 семей, в которых родились двойняшки и тройняшки, получили единовременные выплаты из бюджета региона (общая сумма 18,5 млн рублей).

Размер выплаты зависит от территории проживания. Например, для Красноярска и центральных и южных районов Красноярского края, в этом году выплата составляет 75 541 рубль, 92 973 рубля для Лесосибирска, для Норильска же — 104 595 рублей на каждого ребёнка.

У семейной пары из Берёзовского района, Виталия и Валентины Волковых не так давно родилось сразу три сына.

— Мы знали, что будет тройня, готовились к этому событию. Дети требуют немало затрат и это помимо заранее купленных кроваток, колясок и одежды. Выплата за рождение тройни составила почти 220 тысяч рублей. Также на нас сразу оформили ежемесячные выплаты на рождение первого и третьего ребёнка и два материнских капитала: федеральный и краевой. Конечно, это огромная помощь для нашей семьи, — поделилась Валентина Волкова.

— Ещё 10 лет назад была принята эта инициативная мера краевой социальной поддержки. Сейчас она оказывается в рамках нацпроекта «Демография». Одновременное рождение нескольких детей, естественно, — серьёзная финансовая нагрузка. Конечно, предоставляемая выплата — весомое подспорье для родителей, — отметила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Для получения пособия, необходимо оформить выплату не позднее 6 месяцев с момента рождения детей.

Сейчас это можно сделать дистанционно через портал Госуслуги, лично через МФЦ, а также через территориальные отделения социальной защиты населения по месту жительства.

Для получения выплаты одному из родителей нужно предоставить паспорт и свидетельства о рождении детей.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ночью по всему Красноярску появились граффити хэштег #WewillROCyou

Ночью по всему Красноярску появились граффити хэштег #WewillROCyou

23 Июля 2021 г.
Олимпиада в Токио с 23 июля по 8 августа
Новости Красноярска: 491 житель Красноярского края за сутки заболел COVID-19

491 житель Красноярского края за сутки заболел COVID-19

23 Июля 2021 г.
привито 1 компонентом — 549 484 человек, 2 компонентами — 400 197
Новости Красноярска: Стали известны подробности дела о сожжении мужчины в Канске

Стали известны подробности дела о сожжении мужчины в Канске

23 Июля 2021 г.
Мужчина долгое время избивал свою сожительницу
Новости Красноярска: Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ проверил, как в Красноярском крае организовано оказание помощи больным с COVID-19

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ проверил, как в Красноярском крае организовано оказание помощи больным с COVID-19

23 Июля 2021 г.
Медики выполняют все рекомендации по лечению Сovid-19
Новости Красноярска: Завершается ремонт участка на маршруте «Канск - Абан - Богучаны»

Завершается ремонт участка на маршруте «Канск - Абан - Богучаны»

23 Июля 2021 г.
Общая сумма ремонта — около 130 млн рублей
Новости Красноярска: Более 1,7 млрд руб. направлено на социальную поддержку работников и неработающих пенсионеров КрасЖД за первое полугодие

Более 1,7 млрд руб. направлено на социальную поддержку работников и неработающих пенсионеров КрасЖД за первое полугодие

23 Июля 2021 г.
Подведены итоги выполнения Коллективного договора
Новости компаний
19/07
Проект постройки Емельяновского водопровода ЦРКК одобрен госэкспертизой
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Ещё 4 пляжа открылись в Красноярском крае

Ещё 4 пляжа открылись в Красноярском крае

21 Июля 2021 г.
Всего жители Красноярского края могут посетить 12 пляжей
Новости Красноярска: Как влияет COVID-19 на беременность?

Как влияет COVID-19 на беременность?

19 Июля 2021 г.
Вакцинироваться лучше во 2-3 триместр
Новости Красноярска: Тело утонувшего мальчика нашли в реке Туба

Тело утонувшего мальчика нашли в реке Туба

19 Июля 2021 г.
Расследование уголовного дела продолжается
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru