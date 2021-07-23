Заведения Красноярска продолжают работать после 23 часов

Полицейские продолжают рейды по общепитам Красноярска. Согласно указу губернатора Красноярского края, заведениям общественного питания запрещено работать с 23:00 до 7:00. Однако, эти требования соблюдают не все. В ходе рейда в Центральном районе, было выявлено заведение, которое работало после полуночи.

Посетителей в нём было много, дистанция не соблюдена, маски на гостях заведения отсутствовали.

Сейчас проводится проверка. Владельцу грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю