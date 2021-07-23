В частном секторе Железнодорожного районе провели противопожарный рейд

Практически ежедневно специалисты МЧС проводят рейды в частных секторах Красноярска.

Очередной профилактический рейд по противопожарной безопасности был проведён сегодня.

В состав рабочей группы вошли сотрудники МЧС, полиции и охраны.

Под пристальным вниманием рабочей группы всё то, что может привести к пожару: состояние электропроводки, захламленность возле домов, нескошенная трава и т.д.

Во время рейда, рабочая группа проверила санитарное содержание территорий, прилегающих к домовладениям, обучили жителей частных домов пожарной безопасности, вручив им памятки о соблюдении правил пожарной безопасности, рассказали, на что необходимо обратить внимание, чтобы избежать пожара, проконсультировали жильцов по мерам безопасности при использовании печного отопления.

Стоит отметить, что некоторые красноярцы не соблюдают правила благоустройства. Они складывают около своих домов мусор, дрова, доски, не скашивают траву, не задумываясь, что это может привести к пожару. Таким людям назначили срок, в течение которого они обязаны убраться на прилегающей к их домам территории, либо последует административное наказание в виде штрафа. Многие, с кем проводились беседы, обещали устранить нарушения как можно быстрее. Но есть и такие жители, с которыми уже беседовали и предупреждали, в этот раз они не вышли из дома, а потом просто замкнулись.