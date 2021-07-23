КрасЖД предупреждает водителей о временном ограничении движения через железнодорожный переезд в Манском районе

27 июля, с 24:00 часов, и до 24:00 часов 31 июля по местному времени в связи с проведением капитального ремонта пути будет затруднено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в районе станции Камарчага.

В периоды работы ремонтной путевой техники объезд будет осуществляться по асфальтированной автодороге через базу отдыха «Зеленые горки».

В остальное время пропуск автотранспорта через переезд будет производиться в обычном режиме.

Временное ограничение движения согласовано с ГИБДД и администрацией Берёзовского района.

Красноярская железная дорога просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании поездок.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД