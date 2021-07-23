Случай с грубым обращением с детьми в центре "«Вундер» расследует прокуратура

Прокуратура проверит факт грубого обращения с детьми в детском центре «Вундер». Напомним, что информацию об этом опубликовало «ТВК Красноярск».

О случае стало известно из видео, которое появилось в одном из родительских чатов. На кадрах видно, что в центре проходит урок танцев. В какой-то момент педагог выходит из себя из-за того, что не все дети правильно выполняют движения. Женщина начинает кричать на детей, оскорблять их и грубо хватать.

Сообщается, что педагога уже уволили, а руководство центра извинилось перед родителями.

По данному факту краевая прокуратура проводит проверку. Будет дана оценка соблюдению должностными лицами центра законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних. По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.