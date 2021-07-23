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Новый «Галамарт» в Красноярске: утюг или литая сковорода – за 299 рублей!

Главная Общество
Красноярск
11:55 23 Июля 2021
магазины, открытие, продажа
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28 июля в Красноярске откроется новый народный магазин «Галамарт». По доброй традиции, здесь сразу же начнут действовать ШОК-цены: и в каждый день разные! Адрес: г. Красноярск, ул. Молокова, 56/1 к. А, ТЦ «Оптима», цокольный этаж.

Какие же товары можно будет приобрести с головокружительной скидкой:

  • 28-29 июля: сушилка для белья – 249 рублей;
  • 30-31 июля: электрический чайник – 199 рублей;
  • 1 августа: автомобильный компрессор – 399 рублей;
  • 2-3 августа: надувная кровать – 399 рублей;
  • 3-4 августа: 3 кг стирального порошка LOSK – 99 рублей;
  • 5-6 августа: кастрюля – 249 рублей;
  • 7 августа: литая сковорода – 299 рублей;
  • 8 августа: тостер – 399 рублей;
  • 9-10 августа: утюг – 299 рублей!
Новый «Галамарт» в Красноярске: утюг или литая сковорода – за 299 рублей!

Кроме того, по 10 августа при покупке от 500 рублей вы получите гарантированный подарок от «Галамарта».

И куда же без специальных цен: они также действуют по 10 августа. Например, дорожный фен – 149 рублей, форма для выпечки – 99 рублей, двухколесный самокат – 699 рублей, погружной блендер – 399 рублей.

Новый «Галамарт» в Красноярске: утюг или литая сковорода – за 299 рублей!

Любые товары для дома и дачи – теперь в одном месте! Для кухни, спальной комнаты, гостиной, в конце концов, тысяча мелочей «для души» - все собрано в «Галамарте». Здесь всегда действуют доступные цены, а вдобавок  к ним – постоянные акции, скидки и распродажи.

Новый «Галамарт» в Красноярске: утюг или литая сковорода – за 299 рублей!

Адрес: г. Красноярск, ул. Молокова, 56/1 к. А, ТЦ «Оптима», цокольный этаж.
Часы работы: 10.00-21.00
www.galamart.ru

Фото: Галамарт

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