В Железнодорожном районе взялись за дезинфекцию подъездов

В многоквартирных домах Железнодорожного района взялись за дезинфекцию. Подъезды многоквартирных домов обрабатывают при помощи пневматических опрыскивателей, сообщается на сайте администрации города. Обычные влажные уборки в подъездах проводят регулярно, говорится в сообщении, но благодаря опрыскивателям увеличивается скорость обработки помещения.

"В состав антибактериальных растворов, как правило, входит «Белизна» и дезинфицирующее средство с моющим эффектом, - поясняют специалисты. - Средство используется неконцентрированное, разводится водой, поэтому для жителей абсолютно безопасно".

Особое внимание при дезинфекции работники управляющих компаний уделяют лестницам, перилам, стенам, лифтам, а также почтовым ящикам и мусоропроводам. А вот ручки входных дверей в квартиры жители протирают дезрастворами самостоятельно.

Руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук пояснил, что дезинфекция мест общего пользования – это лишь одна из мер по противодействию коронавирусной инфекции.

"Ещё более важное условие – соблюдение личной гигиены и превентивных мер, например, необходимо носить маски", - отметил Савчук.

Фото: admkrsk.ru