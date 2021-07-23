23 июля
Красноярск
погода +29 °C
73.69
 
€ 86.92
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Железнодорожном районе взялись за дезинфекцию подъездов

Главная Общество
Красноярск
11:10 23 Июля 2021
общество, в красноярске
версия для печати Ico_print

В многоквартирных домах Железнодорожного района взялись за дезинфекцию. Подъезды многоквартирных домов обрабатывают при помощи пневматических опрыскивателей, сообщается на сайте администрации города.  Обычные влажные уборки в подъездах проводят регулярно, говорится в сообщении, но благодаря опрыскивателям увеличивается скорость обработки помещения.

"В состав антибактериальных растворов, как правило, входит «Белизна» и дезинфицирующее средство с моющим эффектом, - поясняют специалисты. - Средство используется неконцентрированное, разводится водой, поэтому для жителей абсолютно безопасно".

В Железнодорожном районе взялись за дезинфекцию подъездов

Особое внимание при дезинфекции  работники управляющих компаний уделяют лестницам, перилам, стенам, лифтам, а также почтовым ящикам и мусоропроводам. А вот ручки входных дверей в квартиры жители протирают дезрастворами самостоятельно.  

Руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук пояснил, что дезинфекция мест общего пользования – это лишь одна из мер по противодействию коронавирусной инфекции.

"Ещё более важное условие – соблюдение личной гигиены и превентивных мер, например, необходимо носить маски", - отметил  Савчук.

Фото: admkrsk.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ночью по всему Красноярску появились граффити хэштег #WewillROCyou

Ночью по всему Красноярску появились граффити хэштег #WewillROCyou

23 Июля 2021 г.
Олимпиада в Токио с 23 июля по 8 августа
Новости Красноярска: 491 житель Красноярского края за сутки заболел COVID-19

491 житель Красноярского края за сутки заболел COVID-19

23 Июля 2021 г.
привито 1 компонентом — 549 484 человек, 2 компонентами — 400 197
Новости Красноярска: Стали известны подробности дела о сожжении мужчины в Канске

Стали известны подробности дела о сожжении мужчины в Канске

23 Июля 2021 г.
Мужчина долгое время избивал свою сожительницу
Новости Красноярска: Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ проверил, как в Красноярском крае организовано оказание помощи больным с COVID-19

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ проверил, как в Красноярском крае организовано оказание помощи больным с COVID-19

23 Июля 2021 г.
Медики выполняют все рекомендации по лечению Сovid-19
Новости Красноярска: Завершается ремонт участка на маршруте «Канск - Абан - Богучаны»

Завершается ремонт участка на маршруте «Канск - Абан - Богучаны»

23 Июля 2021 г.
Общая сумма ремонта — около 130 млн рублей
Новости Красноярска: Более 1,7 млрд руб. направлено на социальную поддержку работников и неработающих пенсионеров КрасЖД за первое полугодие

Более 1,7 млрд руб. направлено на социальную поддержку работников и неработающих пенсионеров КрасЖД за первое полугодие

23 Июля 2021 г.
Подведены итоги выполнения Коллективного договора
Новости компаний
19/07
Проект постройки Емельяновского водопровода ЦРКК одобрен госэкспертизой
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На ул. Калинина произошло серьёзное ДТП с пострадавшими

На ул. Калинина произошло серьёзное ДТП с пострадавшими

20 Июля 2021 г.
Авария произошла из-за гонщиков
Новости Красноярска: Тело утонувшего мальчика нашли в реке Туба

Тело утонувшего мальчика нашли в реке Туба

19 Июля 2021 г.
Расследование уголовного дела продолжается
Новости Красноярска: 505 человек в Красноярском крае заразились за сутки COVID-19

505 человек в Красноярском крае заразились за сутки COVID-19

19 Июля 2021 г.
Умерли за сутки от коронавируса 16 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru