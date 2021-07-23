Сегодня в Красноярске прогремят взрывы

Сирены и звуки взрывов: жителей Красноярска предупредили о том, что в период с с 13:00 до 16:00 часов 23 июля будут проводиться взрывные работы на Торгашинском месторождении.

Жители близлежащих домов, наверняка, перед началом работ услышат три продолжительных сигнала сирены. Для беспокойства у горожан нет причин, заверили в мэрии, радиус опасной зоны на месторождении составляет почти 550 метров.

Как только все работы будут завершены, красноярцы услышат еще три, но уже коротких, коротких сигнала сирены.

Фото: © Евгений Биятов/РИА Новости