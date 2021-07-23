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За неделю в крае 250 человек пострадали от укусов клещей

Главная Общество
Красноярск
11:00 23 Июля 2021
общество, клещи, в красноярском крае
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250 жителей Красноярского края пострадали за неделю от укусов клещей, 71 из них - в Красноярске. Такую статистику приводит Управление Роспотребнадзора по региону.

Всего с начала сезона в крае зарегистрировано 13 282 обращения по поводу укусов клещей. Из них восемь - под подозрением на энцефалит. Из подтвержденных случаев этого заболевания - пока один, у шести пострадавших от укусов клещей - выявили боррелиоз.

Отметим, что несмотря на то, что активность клещей снижается, жителям региона не стоит забывать о мерах предосторожности. Если вы идете в лес - выбирайте закрытую и однотонную одежду,  брюки рекомендуется  заправить в сапоги или носки, кофту лучше выбрать с плотно прилегающей горловиной. И, конечно же, пользуйтесь средствами от клещей. 

Фото:  © /РИА Новости

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