За неделю в крае 250 человек пострадали от укусов клещей

250 жителей Красноярского края пострадали за неделю от укусов клещей, 71 из них - в Красноярске. Такую статистику приводит Управление Роспотребнадзора по региону.

Всего с начала сезона в крае зарегистрировано 13 282 обращения по поводу укусов клещей. Из них восемь - под подозрением на энцефалит. Из подтвержденных случаев этого заболевания - пока один, у шести пострадавших от укусов клещей - выявили боррелиоз.

Отметим, что несмотря на то, что активность клещей снижается, жителям региона не стоит забывать о мерах предосторожности. Если вы идете в лес - выбирайте закрытую и однотонную одежду, брюки рекомендуется заправить в сапоги или носки, кофту лучше выбрать с плотно прилегающей горловиной. И, конечно же, пользуйтесь средствами от клещей.

Фото: © Павел Лисицын/РИА Новости