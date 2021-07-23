На улице Шахтеров достроили проблемный долевой дом

В Красноярске завершили строительство первой очереди многоквартирного дома на улице Шахтеров, 10. Четыре блок-секции многоквартирного дома общей площадью более 11 тысяч квадратных метров готовы к заселению, сообщили в пресс-службе минстроя.

Дом стал проблемным после того, как в отношении застройщика, входившего в группу компаний «Зодчий», была инициирована процедура банкротства.

«Многоквартирный дом на ул. Шахтёров, 10, был условно отнесён к числу потенциально проблемных объектов. Благодаря строгому контролю со стороны министерства строительства Красноярского края застройщик, обладающий необходимыми ресурсами, смог завершить строительство дома. Большую помощь оказали специалисты Службы строительного надзора и жилищного контроля и ресурсоснабжающих организаций - они не только контролировали, но и консультировали, и курировали весь процесс строительства», - отмечает заместитель министра строительства Красноярского края Евгений Ганчуков.

Собственники 188 квартир смогут получить ключи в течение месяца. Подрядчик передал квартиры в чистовой отделке.