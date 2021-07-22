В Красноярске Демократическая Партия России выдвинула кандидатов в Заксобрание

Избирательная комиссия Красноярского края заверила краевой список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края IV созыва, выдвинутый региональным отделением Демократической Партии России.

Утверждены представленные 70 кандидатов по партийному списку и 13 однономандатников. Возглавил список Денис Притуляк, действующий депутат Законодательного Собрания Красноярского края, ранее много лет состоявший в ЛДПР.

По его словам, за время депутатской деятельности, большинство вопросов, которые поступали от жителей региона, касались предоставления жилья, оказания материальной помощи, выдачи средств реабилитации, благоустройства и ЖКХ, а также установления досрочных пенсий и тд.

- По своим убеждениям я приверженец демократии. Я действительно принял предложение от Демократической партии России участвовать в предстоящей избирательной компании в законодательное собрание. На эти выборы я иду в составе ДПР, — сказал Денис Притуляк.

«Демократическая Партия России» — это старейшая партия в Российской Федерации». Дмитрий Астахов, председатель политического совета регионального отделения политической партии «Демократическая Партия России» в Красноярском крае отметил, что партия не всегда участвовали в выборах, так как очень тщательно подходит к отбору кандидатов.