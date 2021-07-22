Браконьеры добровольно возместили ущерб за незаконную охоту на дикую косулю

Охотинспекторы Минэкологии края выявили факт незаконной охоты на косулю. Двое жителей посёлка Кома добыли животное на территории Новоселовского района. Браконьеров задержали, а дело передали в суд. Свою вину нарушители признали и добровольно возместили 120 тысяч рублей ущерба, сообщает правительство края

Помимо этого, нарушители принесли публичные извинения и перечислили деньги приюту для животных «Ковчег надежды» и приобрели канцелярию для центра семьи «Приморский». Также им предстоит выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

О случаях правонарушений в сфере охоты Минэкологии края просит оперативно сообщать по телефону 8 (391) 227-72-59, либо обращаться к государственным охотничьим инспекторам в районах края. График приема граждан и телефоны госинспекторов размещены на сайте ведомства.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости