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Браконьеры добровольно возместили ущерб за незаконную охоту на дикую косулю

Главная Общество
Красноярск
17:00 22 Июля 2021
в красноярском крае, браконьер, штрафы
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Охотинспекторы Минэкологии края выявили факт незаконной охоты на косулю. Двое жителей посёлка Кома добыли животное на территории Новоселовского района. Браконьеров задержали, а дело передали в суд. Свою вину нарушители признали и добровольно возместили 120 тысяч рублей ущерба, сообщает правительство края

Помимо этого, нарушители принесли публичные извинения и перечислили деньги приюту для животных «Ковчег надежды» и приобрели канцелярию для центра семьи «Приморский». Также им предстоит выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

О случаях правонарушений в сфере охоты Минэкологии края просит оперативно сообщать по телефону 8 (391) 227-72-59, либо обращаться к государственным охотничьим инспекторам в районах края. График приема граждан и телефоны госинспекторов размещены на сайте ведомства.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

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