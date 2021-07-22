Жительница Канска вместо итальянских штор получила пакеты с песком

45-летняя женщина увидела объявление в социальной сети «Одноклассники» о продаже штор, перешла по ссылке, заказала шторы на сумму более 5 тыс руб. Буквально через две недели заказ пришёл на почту, но, как оказалось, там были не итальянские шторы, а пакеты с песком.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Полицейские нашли «продавца». Им оказался 30-летний мужчина из Ленинградской области. Его задержали и сейчас проводят проверку на причастность к аналогичным преступлениям.

В правоохранительных органах напомнили, что важно проявлять бдительность при оформлении покупки через интернет. Не убедившись в безопасности сделки, переводить деньги нельзя.

Фото: канский.24.мвд.рф