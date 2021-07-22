22 июля
Красноярск
погода +23 °C
73.69
 
€ 86.92
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске ремонтируют дороги

Главная Общество
Красноярск
17:13 22 Июля 2021
общество, красноярск, дороги, ремонт
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске сейчас ремонтируют самые сложные участки дорог. План работы составлен и с учётом жалоб и предложений жителей.

На этой неделе закончили ямочный ремонт на улицах Измайлова, Красномосковская, Свободная, Светлогорская, Волгоградская, Джамбульская. Сейчас работы ведутся на улицах Энергетиков и Толстого. Скоро отремонтирую пер. Каучуковый и ул. Коломенская, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

После завершения ремонта, специалисты лаборатории МКУ «УДИБ» берут пробу асфальта на исследование.

 — Исходя из проверки станет ясно, насколько качественно подрядчики провели ремонт. И только по итогам исследования произведут оплату подрядной организации. Все ямы, отремонтированные в этом году, будут иметь годовую гарантию. Если весной случится какая-то проблема с асфальтом, подрядчик будет за свои деньги переделывать работу, — рассказал Артемий Алкснис, начальник отдела технического надзора по содержанию улично-дорожной сети.

Кстати, всего в 2021 году восстановили порядка 250 000 м² дорожного полотна. Если позволит погода, то работы будут продолжать вести до октября.

О необходимости проведения ремонта на дорогах города можно сообщить в службу 005, либо составить письменное обращение. Участки, с большим количеством жалоб, будут отремонтированы в первую очередь.​

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае из-за упавшего в обморок пассажира посадили самолёт

В Красноярском крае из-за упавшего в обморок пассажира посадили самолёт

22 Июля 2021 г.
Самолёт был полностью исправен
Новости Красноярска: В театре Пушкина строят сцену на крыше

В театре Пушкина строят сцену на крыше

22 Июля 2021 г.
Завершатся работы в 2022 году
Новости Красноярска: Жительница Канска вместо итальянских штор получила пакеты с песком

Жительница Канска вместо итальянских штор получила пакеты с песком

22 Июля 2021 г.
«Продавцом» оказался 30-летний мужчина из Ленинградской области
Новости Красноярска: В Красноярске Демократическая Партия России выдвинула кандидатов в Заксобрание

В Красноярске Демократическая Партия России выдвинула кандидатов в Заксобрание

22 Июля 2021 г.
Избирком края заверил партийный список кандидатов
Новости Красноярска: Браконьеры добровольно возместили ущерб за незаконную охоту на дикую косулю

Браконьеры добровольно возместили ущерб за незаконную охоту на дикую косулю

22 Июля 2021 г.
Помимо этого они помогли приюту для животных
Новости Красноярска: 506 человек в Красноярском крае заразились за сутки COVID-19

506 человек в Красноярском крае заразились за сутки COVID-19

22 Июля 2021 г.
1 компонентом привито 542 599 человек
Новости компаний
19/07
Проект постройки Емельяновского водопровода ЦРКК одобрен госэкспертизой
14/07
Университет Решетнёва готовит к запуску на орбиту космический спутник нового поколения
14/07
Комбинат «Волна» обновил форматный барабан «плоской» линии
13/07
Альфа-Банк добавит 1 000 рублей к каждой госвыплате для школьников
13/07
По ту сторону забора: как обновляют тепловые сети в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Вакцинироваться или нет: вот в чем вопрос

Вакцинироваться или нет: вот в чем вопрос

18 Июля 2021 г.
Как красноярцы относятся к вакцинации, выяснял журналист Sibnovosi.ru
Новости Красноярска: На ул. Калинина произошло серьёзное ДТП с пострадавшими

На ул. Калинина произошло серьёзное ДТП с пострадавшими

20 Июля 2021 г.
Авария произошла из-за гонщиков
Новости Красноярска: Как влияет COVID-19 на беременность?

Как влияет COVID-19 на беременность?

19 Июля 2021 г.
Вакцинироваться лучше во 2-3 триместр
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru