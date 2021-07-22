В Красноярске ремонтируют дороги

В Красноярске сейчас ремонтируют самые сложные участки дорог. План работы составлен и с учётом жалоб и предложений жителей.

На этой неделе закончили ямочный ремонт на улицах Измайлова, Красномосковская, Свободная, Светлогорская, Волгоградская, Джамбульская. Сейчас работы ведутся на улицах Энергетиков и Толстого. Скоро отремонтирую пер. Каучуковый и ул. Коломенская, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

После завершения ремонта, специалисты лаборатории МКУ «УДИБ» берут пробу асфальта на исследование.

— Исходя из проверки станет ясно, насколько качественно подрядчики провели ремонт. И только по итогам исследования произведут оплату подрядной организации. Все ямы, отремонтированные в этом году, будут иметь годовую гарантию. Если весной случится какая-то проблема с асфальтом, подрядчик будет за свои деньги переделывать работу, — рассказал Артемий Алкснис, начальник отдела технического надзора по содержанию улично-дорожной сети.

Кстати, всего в 2021 году восстановили порядка 250 000 м² дорожного полотна. Если позволит погода, то работы будут продолжать вести до октября.

О необходимости проведения ремонта на дорогах города можно сообщить в службу 005, либо составить письменное обращение. Участки, с большим количеством жалоб, будут отремонтированы в первую очередь.​