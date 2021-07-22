506 человек в Красноярском крае заразились за сутки COVID-19

На 22 июля под наблюдением врачей находятся 50 282 человек (+ 3 688 новых за сутки), снято с учёта 3 991 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 86 624 (+ 506 за сутки).

Всего вылечили 73 358 (+ 220 за сутки), 4 258 погибших (+ 19 за сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус — 3 163 026 (+ 14 272 за последние сутки).

Отметим, что на 22 июля привито 1 компонентом — 542 599 человек, 2 компонентами — 390 387.

Жители, желающие провакцинироваться, могут позвонить по телефону или лично обратиться в регистратуру поликлиники. Также можно записаться через личный кабинет www.web-registratura.ru, либо на едином портале Госуслуг www.gosuslugi.ru. Также поставить вакцину можно во внебольничном пункте. В такие прививочные кабинеты заранее записываться не нужно. С собой нужно лишь иметь паспорт и СНИЛС.

Фото: visualrian.ru