В Покровке закрывают неэкологичные котельные

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин осмотрел площадку на ул. Чернышевского, где прокладывают новую теплотрассу. На этом участке СГК планирует построить около 1,4 км новых труб, благодаря которым, целый ряд объектов Покровки присоединят к сетям красноярских ТЭЦ, сообщается на сайте администрации города Красноярск. Также это позволит отключиться от неэкологичных котельных. Впоследствии будут выведены из эксплуатации малые теплоисточники.

— До конца года планируют закрыть шесть расположенных рядом муниципальных котельных (одну в переулке Косой и пять в Покровке). Объекты, подключенные к ним, переведут на теплоснабжение от ТЭЦ. В общей сложности за год в городе нужно заместить 20 котельных. Несмотря на объективные экономические сложности, эти планы мы намерены выполнить — сказал Сергей Иванов, директор Красноярской теплосети СГК.

Технология работы большинства замещаемых котельных Покровки уже морально и физически устарела, отметили теплоэнергетики. Дым не фильтруется, как положено, выбросы оседают в жилой зоне Советского и Центрального районов.

— Одна такая котельная, как в Покровке, по факту, снабжает теплом несколько небольших строений или одно здание. Вывод: та нагрузка, которую на себя берут эти котельные, минимальна в сравнении с наносимым экологическим вредом. Поэтому все обслуживаемые ими объекты необходимо подключать к центральным теплоисточникам, — рассказал Сергей Ерёмин.

В этом году также планируют заменить 12 котельных в районе административно-производственных зданий между ул. Дудинской и Спандаряна, а также малые теплоисточники на ул. Маерчака и ул. Лесоперевалочной в Свердловском районе. И это помимо Покровки.

До 2024 года по федеральному проекту «Чистый воздух» в Красноярске должно быть закрыто 35 котельных. 10 малых теплоисточников уже прекратили работу.