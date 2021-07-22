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В Хатанге отреставрируют здание аэропорта

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Красноярск
15:45 22 Июля 2021
в красноярском крае, ремонт, аэропорт
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В селе Хатанга Красноярского края строят новый аэропорт и ремонтируют взлетно-посадочную полосу. Строители уже подготовили фундамент для возводящегося здания, установили стены и крышу.

Новое здание оборудовано залом ожидания, туалетом, стойкой для регистрации, лента выдачи багажа, организованы помещения для пассажиров с детьми, полиции, комнаты хранения оружия и санитарные комнаты. Также внутри здания разместятся все службы, обеспечивающие эксплуатацию аэропорта и обслуживания пассажиров.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости  

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