В Хатанге отреставрируют здание аэропорта

В селе Хатанга Красноярского края строят новый аэропорт и ремонтируют взлетно-посадочную полосу. Строители уже подготовили фундамент для возводящегося здания, установили стены и крышу.

Новое здание оборудовано залом ожидания, туалетом, стойкой для регистрации, лента выдачи багажа, организованы помещения для пассажиров с детьми, полиции, комнаты хранения оружия и санитарные комнаты. Также внутри здания разместятся все службы, обеспечивающие эксплуатацию аэропорта и обслуживания пассажиров.