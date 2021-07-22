Богучанская ГЭС произвела 10 млрд кВт.ч с начала 2021 года

Богучанская ГЭС произвела 10-миллиардный киловатт в 2021 году. Благодаря гидрологической обстановке на Ангаре и Байкале, а также росту спроса потребителей в Красноярском крае этот показатель был достигнут на пять дней ранее, чем в 2020 году. С момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года по 20 июля 2021 года Богучанская ГЭС произвела и поставила потребителям 111 млрд 372,8 млн кВт.ч.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от водности реки и установленных Росводресурсами режимов работы водохранилища. В 2021 году гидрологическая обстановка на озере Байкал и реке Ангара характеризуется высокой водностью: уровень озера Байкал по состоянию на 19 июля на 0,25 м выше, чем на ту же дату в 2020 году; уровень Братского водохранилища выше на 3,19 м. По прогнозам метеорологов, в июле приток в Байкал превысит 6500 кубометров в секунду, что выше среднемноголетних значений.

Богучанская ГЭС выполняет все требования Енисейского бассейнового водного управления и запросы Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири. Средние расходы через гидроагрегаты Богучанской ГЭС в январе – июле 2021 года составляли 3315 кубометров в секунду, в аналогичном периоде 2020 года – 3188 кубометров. Уровень воды в Богучанском водохранилище утром 20 июля находится на отметке 207,79 м, что всего на 3 см выше, чем год назад.

В первом полугодии 2020 года Богучанская ГЭС поставила потребителям 9 млрд 409 млн кВт.ч, что на 567 млн кВт.ч (6,41%) больше, чем в первом полугодии 2020 года. Доля Богучанской ГЭС в суммарной выработке Красноярского края за первое полугодие составила 30,47% (в первом полугодии 2020 года - 29,76%), в суммарной выработке ГЭС – 45,17%.