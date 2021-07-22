22 июля
Красноярск
погода +23 °C
73.69
 
€ 86.92
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Богучанская ГЭС произвела 10 млрд кВт.ч с начала 2021 года

Главная Общество
Красноярск
15:03 22 Июля 2021
гэс, энергетика, работа, электроэнергия
версия для печати Ico_print

Богучанская ГЭС произвела 10-миллиардный киловатт в 2021 году. Благодаря гидрологической обстановке на Ангаре и Байкале, а также росту спроса потребителей в Красноярском крае этот показатель был достигнут на пять дней ранее, чем в 2020 году. С момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года по 20 июля 2021 года Богучанская ГЭС произвела и поставила потребителям 111 млрд 372,8 млн кВт.ч.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от водности реки и установленных Росводресурсами режимов работы водохранилища. В 2021 году гидрологическая обстановка на озере Байкал и реке Ангара характеризуется высокой водностью: уровень озера Байкал по состоянию на 19 июля на 0,25 м выше, чем на ту же дату в 2020 году; уровень Братского водохранилища выше на 3,19 м. По прогнозам метеорологов, в июле приток в Байкал превысит 6500 кубометров в секунду, что выше среднемноголетних значений.

Богучанская ГЭС выполняет все требования Енисейского бассейнового водного управления и запросы Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири. Средние расходы через гидроагрегаты Богучанской ГЭС в январе – июле 2021 года составляли 3315 кубометров в секунду, в аналогичном периоде 2020 года – 3188 кубометров. Уровень воды в Богучанском водохранилище утром 20 июля находится на отметке 207,79 м, что всего на 3 см выше, чем год назад.

В первом полугодии 2020 года Богучанская ГЭС поставила потребителям 9 млрд 409 млн кВт.ч, что на 567 млн кВт.ч (6,41%) больше, чем в первом полугодии 2020 года. Доля Богучанской ГЭС в суммарной выработке Красноярского края за первое полугодие составила 30,47% (в первом полугодии 2020 года - 29,76%), в суммарной выработке ГЭС – 45,17%.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае из-за упавшего в обморок пассажира посадили самолёт

В Красноярском крае из-за упавшего в обморок пассажира посадили самолёт

22 Июля 2021 г.
Самолёт был полностью исправен
Новости Красноярска: В театре Пушкина строят сцену на крыше

В театре Пушкина строят сцену на крыше

22 Июля 2021 г.
Завершатся работы в 2022 году
Новости Красноярска: Жительница Канска вместо итальянских штор получила пакеты с песком

Жительница Канска вместо итальянских штор получила пакеты с песком

22 Июля 2021 г.
«Продавцом» оказался 30-летний мужчина из Ленинградской области
Новости Красноярска: В Красноярске ремонтируют дороги

В Красноярске ремонтируют дороги

22 Июля 2021 г.
В 2021 году восстановили около 250 000 м² дорожного полотна
Новости Красноярска: В Красноярске Демократическая Партия России выдвинула кандидатов в Заксобрание

В Красноярске Демократическая Партия России выдвинула кандидатов в Заксобрание

22 Июля 2021 г.
Избирком края заверил партийный список кандидатов
Новости Красноярска: Браконьеры добровольно возместили ущерб за незаконную охоту на дикую косулю

Браконьеры добровольно возместили ущерб за незаконную охоту на дикую косулю

22 Июля 2021 г.
Помимо этого они помогли приюту для животных
Новости компаний
19/07
Проект постройки Емельяновского водопровода ЦРКК одобрен госэкспертизой
14/07
Университет Решетнёва готовит к запуску на орбиту космический спутник нового поколения
14/07
Комбинат «Волна» обновил форматный барабан «плоской» линии
13/07
Альфа-Банк добавит 1 000 рублей к каждой госвыплате для школьников
13/07
По ту сторону забора: как обновляют тепловые сети в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Министр здравоохранения рассказал о новых симптомах при COVID-19

Министр здравоохранения рассказал о новых симптомах при COVID-19

20 Июля 2021 г.
Теперь у заболевших коронавирусом лёгкие поражаются буквально через три–четыре дня
Новости Красноярска: Красноярцу вернули автомобиль Audi A8, угнанный 17 лет назад

Красноярцу вернули автомобиль Audi A8, угнанный 17 лет назад

18 Июля 2021 г.
Его нашли в Курганской области
Новости Красноярска: Как влияет COVID-19 на беременность?

Как влияет COVID-19 на беременность?

19 Июля 2021 г.
Вакцинироваться лучше во 2-3 триместр
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru