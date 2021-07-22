В Красноярске сотрудники ДПС остановили водителя с 90 неоплаченными штрафами

Вчера в Красноярске инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota WISH с иностранными номерами. Как потом выяснилось, на транспортном средстве числится более 90 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. В основном за превышение скорости и езду по полосе для общественного транспорта.

Как рассказали в ГИБДД, водитель и автомобиль задержаны для выяснения всех обстоятельств. Забрать машину автовладелец сможет лишь тогда, когда задолженность за штрафы будет погашена.

Дорожные инспекторы также напомнили, что в случае если автомобиль зарегистрирован в другом государстве, то у владельца есть 10 дней на регистрацию на основании ПТС, выданного таможенными органами. Если регистрации нет, полагается штраф от 500 до 800 рублей. При повторном же нарушении — до 5 тысяч рублей, либо лишение водительских прав на срок до 3 месяцев.

Фото: ГИБДД Красноярска