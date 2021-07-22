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Улица Маерчака превратится в «Квартал современных технологий»

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Красноярск
13:52 22 Июля 2021
общество, благоустройство, комфорт
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Напротив бизнес-центра «Баланс» будет возведена многоуровневая парковка, отремонтированы придомовые территории и скверы, появится подсветка, «умные остановки», малые архитектурные формы и многое другое.

Также известно, что в ближайшие годы здесь планируется произвести капитальный ремонт проезжей части. Ремонтные работы пройдут на участках от улицы Республики до улицы Лиды Прушинской и далее до проспекта Свободный.

Этот вопрос под свой личный контроль взял депутат Законодательного собрания края от фракции «Единая Россия» Виталий Дроздов. Парламентарий подчеркнул, что при планировании ремонта улицы Маерчака необходимо учесть все особенности территории. В первую очередь, изыскать и заложить в смету средства на благоустройство ливневой канализации:

«Стоит только пройти большому дождю и ливню, улица Маерчака становится центром внимания. Потому что здесь случаются небольшие локальные потопы. После получения проектно-сметной документации, в течение года-двух, этот участок улицы будет отремонтирован. Отмечу. что ремонт предполагает расширение проезжей части и обустройство удобных пешеходных переходов. Таким образом на улице Маерчака будет реализован комплексный подход».

Это как раз тот случай, когда в целях развития конкретной территории объединяются и взаимно увязываются самые разные интересы: интересы городских сообществ, частных инвесторов и местных жителей. Координируются федеральные и муниципальные программы.

По материалам "Единой России"

Источник фото: личная страница Виталия Дроздова в Instagram

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