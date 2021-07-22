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Уволился замминистра лесного хозяйства Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
14:10 22 Июля 2021
общество, красноярск, увольнение
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Как сообщается на сайте краевого правительства Сергей Карнаухов принял решение покинуть пост заместителя министра лесного хозяйства Красноярского края.

Распоряжение подписано Юрием Лапшиным, первым замгубернатора — председателем правительства.

В сентябре прошлого года Сергей Карнаухов занял должность заместителя министра лесного хозяйства Красноярского края. Он занимался контролем вопросов реализации приоритетных инвестиционных проектов, разработкой и реализацией документов по стратегическому планированию лесной отрасли региона, а также взаимодействовал с Союзом лесопромышленников и органами местного самоуправления.

Фото: babr24.com

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