Уволился замминистра лесного хозяйства Красноярского края

Как сообщается на сайте краевого правительства Сергей Карнаухов принял решение покинуть пост заместителя министра лесного хозяйства Красноярского края.

Распоряжение подписано Юрием Лапшиным, первым замгубернатора — председателем правительства.

В сентябре прошлого года Сергей Карнаухов занял должность заместителя министра лесного хозяйства Красноярского края. Он занимался контролем вопросов реализации приоритетных инвестиционных проектов, разработкой и реализацией документов по стратегическому планированию лесной отрасли региона, а также взаимодействовал с Союзом лесопромышленников и органами местного самоуправления.

Фото: babr24.com