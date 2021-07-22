Жительницу Минусинска отправили на лечение к психиатру по приговору суда

46-летнюю жительницу Минусинска, которая сообщила о бомбе в МФЦ, отправили на принудительное лечение. Врачи обнаружили у неё органическое расстройство личности, сообщает сообщили в пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Инцидент произошёл весной этого года. Женщина пришла в учреждение, чтобы сдать документы. Увидев большую очередь и желая оказаться первой, позвонила на телефон МФЦ и сообщила, что в здании бомба.

Оперативные службы быстро эвакуировали посетителей и работников центра. При осмотре взрывного устройства не нашли и стали искать звонившего. Вскоре женщину задержали и и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.

Накануне Минусинский городской суд рассмотрел его и назначил женщине принудительные меры медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача психиатра.

Фото: krk.sledcom.ru