«Россети Сибирь» подключают к сетям отдаленные поселения Красноярского края

«Россети Сибирь» продолжают подключать к электросетям труднодоступные поселения края. В западном районе Красноярского края к этой категории относятся 11 поселений – деревни Черемушки, Березовая, Александровка, Нижний Тунуй, Муслимка, Биктимировка, Зачулымка, Монастырка, Таачек и села Кирчиж, Сахарное.

В северном – деревни Казанка, Межталовка, Чистополка, Золотой ключ, Язаевка, Пискуновка, Захаровка, Широково, Дементьевка, Новотроицк, Космодемьяновка, Рудиковка, Городище, Еркалово, Ожигово, поселок Высокогорск и села Мотыгино, Александровка, Момотово, Предивинск, Троицкое.

В планах у энергетиков отремонтировать 17 силовых трансформаторов, аппаратуру релейной защиты и автоматики, 3 комплекта отделителей и короткозамыкателей, 4 трансформатора собственных нужд, автоматику обогрева включателей. На это энергокомпания направит 1,1 млн рублей.

За работы отвечает «Красноярскэнерго» – самый большой филиал «Россети Сибирь». До конца года дома 5 774 жителей края подключат к электросетям.

Фото: «Россети Сибирь»