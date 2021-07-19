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492 человека в Красноярском крае заразились за сутки COVID-19

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Красноярск
16:01 19 Июля 2021
общество, здоровье, заболевание, статистика
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На 19 июля под наблюдением врачей находятся 50 415 человек (+ 3 988 новых за сутки), снято с учёта 3 331 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 85 129 (+ 492 за сутки). Это меньше, чем 18 июля (было 505)

Всего вылечили 72 737 (+ 199 за сутки), 4 199 погибших (+ 14 за сутки).                

Всего в крае проведено тестов на коронавирус — 3 132 747 (+ 7 801 за последние сутки).      

Отметим, что на 16 июля привито 1 компонентом — 522 476, 2 компонентами — 366 253. 

Кстати, на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ назвал регионы, где прирост новых заболевших за последние дни серьёзный и тенденция к росту продолжается. Кроме Красноярского края, наиболее серьёзные темпы прироста заболевания и пациентов под наблюдением отмечаются в Ханты-Мансийском автономном округе, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области.

Фото: dw.com

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