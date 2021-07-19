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Проект постройки Емельяновского водопровода ЦРКК одобрен госэкспертизой

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Красноярск
15:35 19 Июля 2021
коммунальное хозяйство, вода, строительство, жкх
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Госпредприятие «Центр развития коммунального комплекса» Красноярского края завершило разработку проекта строительства Емельяновского водопровода. Получено положительное решение государственной экспертизы.

Строительство трубопровода протяженностью 27 километров даст возможность подключить к централизованной системе водоснабжения города Красноярска потребителей поселков Емельяново, Солонцы, Дрокино, Логовой, Творогово, а также садоводческие товарищества Солонцовского и части Шуваевского сельсоветов. Качественную питьевую воду смогут получить порядка 60 тысяч человек. Сегодня многие из них пользуются привозной водой или из скважин. Пропускная способность водопровода составит 700 м³/час.

«Проект разрабатывался нашими специалистами полтора года в рамках краевой государственной программы «Реформирование и модернизация ЖКХ». Мы понимаем социальную значимость объекта для жителей. Емельяновский район динамично развивается и застраивается, магистральный водопровод там жизненно необходим. Первым этапом реализации проекта станет строительство сетей от города Красноярска до поселка Солонцы», — отметил Олег Лукин, исполняющий обязанности директора госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса».

«Идея строительства водопровода и подключения Емельяновского района к городским сетям водоснабжения не нова. Этот вопрос прорабатывался длительное время. На сегодняшний день нам удалось технически решить задачу по проектированию. Объект достаточно сложный, тем не менее это крайне важный проект для обеспечения жителей района качественной питьевой водой. Более того, этот проект позволяет развивать Красноярск в северном его направлении. В настоящее время проводится работа по определению источников финансирования строительства, прорабатывается вопрос получения финансирования из федерального бюджета», — прокомментировал министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев.

Проект постройки Емельяновского водопровода ЦРКК одобрен госэкспертизой

Фото: «Центр развития коммунального комплекса»
По материалам «Центра развития коммунального комплекса»

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