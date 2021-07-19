В "красной зоне" краевой больницы сняли фильм

Короткометражный фильм «Третья волна» Константин Селин, режиссёр-документалист снял при поддержке сотрудников, работающих в «красной зоне» краевой клинической больницы. Родился он в 1989 году в Красноярске. В Санкт-Петербурге живёт с 2010 года и продолжает снимать фильмы в Красноярском крае.

Съемки проходили в июле. Константин Селин несколько дней провёл в инфекционном госпитале и запечатлел атмосферу больницы:

— Этот фильм, мне кажется, важен для людей. Сознательность, наверно, лучшее средство от коронавируса. Вокруг полно противоречивой информации и важно увидеть ситуацию своими глазами. Я постарался отразить, что происходит здесь и сейчас, показал сегодняшнюю реальность, настоящую жизнь, — поделился Константин Селин.

По мнению Егора Корчагина, главного врача Красноярской краевой клинической больницы, важно честно рассказывать о том, что на самом деле происходит в «красной зоне», в обществе. Он полностью поддерживает точку зрения режиссёра на проблемы, связанные с развитием эпидемического процесса на данном этапе.

— Этот фильм — обращение к людям, которые ещё не столкнулись с COVID-19, но у них есть пожилые родственники, друзья, близкие, находящиеся в зоне риска. По-моему, если люди увидят этот фильм, им будет легче понять почему нужно оставаться по возможности дома, оградить себя и своих родственников от контактов, и понять, стоит ли вакцинироваться. Это важно, ведь мы оказались на войне, где большинство участников работает на износ, — сказал Егор Корчагин.

Фильм «Третья волна» покажут 19 и 20 июля по нескольким красноярским телеканалам. А 21 июля, он будет опубликован на YouTube-канале режиссера.

https://www.youtube.com/channel/UCPLjt0cFK6GbvC0kRq0L9KQ

Фото: Даниил Маевский / АиФ