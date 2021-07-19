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В Красноярске 47 воспитанников детских садов и 113 сотрудников находятся на карантине

Главная Общество
Красноярск
15:05 19 Июля 2021
общество, красноярск, заболевание, детсад
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138 детских садов продолжают работать. Их посещают 9 тысяч детей. На карантине же находятся 113 сотрудников (88 из них сидят дома как контактные) и 47 ребятишек. Об этом рассказала Наталья Дроздова, начальница отдела дошкольного образования.

По её словам, в детских садах проводятся профилактические мероприятия, соблюдаются необходимые предписания, проводится измерение температуры тела, дополнительная обработка игрушек и поверхностей. При наличии у ребёнка каких-то симптомов, даже незначительных, родителям нужно оставить малыша дома, чтобы не заражать других детей, а также взрослых.

— По работе учреждений в сентябре прогнозов нет. Если губернатор подпишет новые указы — опираться будем на них, — заявила Дроздова.

Фото: akbiz.ru

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