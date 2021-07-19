В Красноярском крае из-за химикатов погибли 20 миллионов пчёл

В Боготольском районе у пасечников погибли около 20 млн пчёл. По сообщению регионального отделения ОНФ, насекомые погибли из-за обработки рапсовых полей в хозяйстве «Дары Малиновки».

По словам фермеров, их не предупредили, как положено, об обработке полей химикатами. Пострадали порядка 50 пчеловодов Боготольского района. Ущерб оценивают в миллионы рублей.

В хозяйстве же всё опровергли и уверенно сказали, что информацию об обработке полей размещали.

Активисты обратились в краевое министерство экологии, министерство сельского хозяйства Красноярского края, природоохранную прокуратуру.

Краю требуется единая система для оповещений, как, например, в Алтайском крае. Благодаря этой системе будет видно, какие сельские хозяйства во время обработки полей пестицидами смогут пострадать и кого нужно заранее предупредить.

Фото: tayga.info