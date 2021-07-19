Почти 29 тысяч жителей Красноярского края в этом году были трудоустроены до присвоения им статуса безработного

Около 29 тысяч жителей Красноярского края в этом году были трудоустроены до присвоения им статуса безработного. При этом за аналогичный период в первые 10 дней после обращения в службу занятости, было на 11 тысяч меньше, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Неизменные сферы деятельности: транспортировка, здравоохранение, обрабатывающие производства, торговля, сельское и лесное хозяйство, строительство.

По словам Виктора Новикова, руководителя агентства труда и занятости населения края, среди служащих быстрее трудоустраиваются бухгалтеры, инженеры, менеджеры, среди рабочих — водители, повара, электрогазосварщики. Наибольшее количество трудоустроенных до признания их безработными — апрель и май, потому что ближе к лету появляется потребность в кадрах для строительства или ремонта объектов, подготовки и проведения посевной.

Активнее находят работу среди жителей районов соискатели из Абанского, Ужурского, Курагинского районов. Среди горожан — жители Ачинска Норильска и Красноярска.

Например, центр занятости населения Диксона в короткие сроки трудоустроил 7 человек, двое из которых заняли должности директоров.

— Сразу же обратилась в службу занятости, как только приехала в Диксон. Конечно, были сомнения, когда мне предложили должность директора культурно-досугового центра. Ведь я была учителем и никогда не руководила какой-либо организацией. Придала мне уверенности специалист центра занятости населения. Меня приняли на работу, — поделилась Наталья.

В течение 10 дней после обращения в центр занятости в Ванаваре обрели работу 47 человек.

— Я долго была заведующей склада, при этом имея бухгалтерское образование. Конечно, безумно хотелось вернуться в свою профессию. Приняла решение посетить центр занятости населения. И сейчас я — бухгалтер на муниципальном предприятии «Ванаваракомсервис», — рассказала Мария.

В краевой службе занятости в банке вакансий достаточно предложений для служащих и рабочих профессий. Ознакомиться можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения края, общероссийском портале «Работа в России», а также обратившись в центр занятости.

Фото: trud.samregion.ru