Красноярские ИТ-компании могут получить до 300 млн. рублей поддержки

Министерство технологий, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о запуске грантовых конкурсов для ИТ-компаний. Конкурс организован Российским институтом развития технологий (РФРИТ). Общий объем финансирования в этом году составляет 3,8 млрд рублей.

Гранты могут получить ИТ-компании – разработчики как программного обеспечения, так и программно-аппаратных комплексов, внедряющие цифровые решения. В конкурсе могут участвовать компании без ограничений по ОКВЭД и размеру выручки, в том числе стартапы и подразделения крупных компаний, выделенные в отдельные предприятия. Срок реализации проектов – от 12 до 18 месяцев.

Для компаний, внедряющих российские ИТ-решения, размер грантовой поддержки составляет от 120 до 300 млн рублей, для отдельных проектов минимальный порог снижен до 10 млн (в частности по направлениям «Инженерное ПО», «Системы управления» и «Средства разработки ПО и создания приложений»).

Грантовая поддержка осуществляется в рамках мероприятий регионального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Для всех желающих команда РФРИТ организует серию вебинаров, где расскажут о как принять участие в конкурсе. Подробная информация о грантовых мерах поддержки и расписание вебинаров на сайте ит-гранты.рф.

Фото: postpost.media