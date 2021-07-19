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Победителем конкурса «Моя страна – моя Россия» стал житель Таймыра

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Красноярск
13:47 19 Июля 2021
общество, победа, конкурс
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Победитель конкурса «Моя страна — моя Россия» в номинации «Мой Дальний Восток. Моя Арктика» — главный художник Таймырского Дома народного творчества из Дудинки Владимир Берестецкий.

На конкурс Владимир заявился с проектом «Школа тундровика» по обучению традиционному ведению быта детей-сирот и детей-инвалидов коренных народов.

Интересно, что занятия для детей проводятся в специально установленных и обустроенных чумах, в выставочных залах Дома народного творчества, в учебной аудитории. Обучать ребятишек будут серебряные волонтёры — представители пяти этносов Таймыра на пяти языках.

Специально для ребят разработаны методические программы «Народное творчество», «Традиционные инструменты народов Таймыра», «Чумработница», «Рыбак», «Охотник».

 — С 2014 года реализуется проект «Школа тундровика». Сегодня он получил поддержку на федеральном уровне. Важная проблема региона — это нежелание молодёжи перенимать опыт ведения хозяйства у старшего поколения. Это причина асоциального образа жизни. Таким образом, мы решим насущную проблему дальнейшей социализации и интеграции в общество детей группы риска, обеспечим кадрами таймырскую тундру, — сказал Владимир Берестецкий.

Фото: krskstate.ru

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